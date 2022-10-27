Der Spiegel: в Германии резко выросло число отказов от прохождения военной службы

Издание Der Spiegel со ссылкой на данные Минобороны Германии сообщает, что в стране резко выросло число отказов от прохождения военной службы.

За 8 месяцев 2022 года количество граждан, отказывающихся служить по соображениям совести, увеличилось с 209 до 810 человек.

Вместе с тем увеличение числа отказов фиксируется среди резервистов, среди срочников оно уменьшилось.

По мнению политика Севима Дагделена, это связано с политикой немецкого правительства в отношении Украины.