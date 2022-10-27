Der Spiegel: в Германии резко выросло число отказов от прохождения военной службы
2022-10-27 20:01
Издание Der Spiegel со ссылкой на данные Минобороны Германии сообщает, что в стране резко выросло число отказов от прохождения военной службы.
За 8 месяцев 2022 года количество граждан, отказывающихся служить по соображениям совести, увеличилось с 209 до 810 человек.
Вместе с тем увеличение числа отказов фиксируется среди резервистов, среди срочников оно уменьшилось.
По мнению политика Севима Дагделена, это связано с политикой немецкого правительства в отношении Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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