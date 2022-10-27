Путин назвал две причины начала спецоперации на Украине

Во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба Валдай Владимир Путин перечислил причины проведения спецоперации на Украине.

Одна из них – расширение НАТО за счет Украины, которое Россия считает неприемлемым. Путин подчеркнул, что интересы РФ просто игнорировали.

По словам Путина, попытка России договориться о нерасширении НАТО в 2021 году провалилась. «Нас просто послали подальше и все», заявил российский лидер.

Второй причиной спецоперации он назвал отказ Киева от выполнения Минских соглашений.