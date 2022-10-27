Павел Воля опроверг слухи о прекращении съемок Comedy Club

Комик Павел Воля опубликовал в своем Telegram-канале видео со съемок Comedy Club. Это произошло на фоне слухов о том, что программу больше не снимают.

Воля заявил, что все на месте и работают, а новые выпуски программы будут выходить каждую пятницу на ТНТ.

На видео присутствуют также Мария Кравец и Тимур Батрудинов.

Ранее сообщалось о том, что съемки Comedy Club приостановлены, поскольку все комики уехали из России.