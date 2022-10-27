Павел Воля опроверг слухи о прекращении съемок Comedy Club
2022-10-27 20:18
Комик Павел Воля опубликовал в своем Telegram-канале видео со съемок Comedy Club. Это произошло на фоне слухов о том, что программу больше не снимают.
Воля заявил, что все на месте и работают, а новые выпуски программы будут выходить каждую пятницу на ТНТ.
На видео присутствуют также Мария Кравец и Тимур Батрудинов.
Ранее сообщалось о том, что съемки Comedy Club приостановлены, поскольку все комики уехали из России.
Опубликовано: Светлана Репина
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