Путин о Лиз Трасс: «Девушка немного не в себе»

Владимир Путин прокомментировал слова бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о возможности применения ядерного оружия.

По его словам, Трасс заявила, что Великобритания – ядерная держава. Она сказала, что готова использовать ядерное оружие.

Российский лидер отметил, что «девушка немного не в себе», но никто не отреагировал на ее заявления.

По мнению Владимира Путина, такие вещи нельзя говорить публично.