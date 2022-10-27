Путин о Лиз Трасс: «Девушка немного не в себе»
2022-10-27 20:30
Владимир Путин прокомментировал слова бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о возможности применения ядерного оружия.
По его словам, Трасс заявила, что Великобритания – ядерная держава. Она сказала, что готова использовать ядерное оружие.
Российский лидер отметил, что «девушка немного не в себе», но никто не отреагировал на ее заявления.
По мнению Владимира Путина, такие вещи нельзя говорить публично.
Опубликовано: Светлана Репина
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