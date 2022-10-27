Активист по борьбе с изменением климата приклеил собственную голову к знаменитой картине Вермеера

Активист по борьбе с изменением климата в четверг приклеил собственную голову к всемирно известной картине Йоханнеса Вермеера “Девушка с жемчужной сережкой” в музее в Гааге.

Второй активист движения “Просто остановите нефть” приклеился к стене рядом с картиной, одновременно поливая своего партнера веществом на основе помидоров.

“Что вы чувствуете, когда видите, как на ваших глазах уничтожается что-то прекрасное и бесценное?” - спросил один из протестующих.

Историческое полотно, написанное около 1665 года голландским художником эпохи барокко, защищено стеклянной ширмой.