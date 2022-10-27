WSJ: в Европе образовались газовые заторы из-за переизбытка топлива

Издание The Wall Street Journal сообщает, что в Европе образовался переизбыток топлива, а разгружать сжиженный газ некуда.

Сообщается, что это привело к образованию заторов из кораблей, перевозящих сжиженный природный газ.

Хорошая погода способствовал снижению газовых котировок. Цены на энергоноситель в Европе снизились на 70%.

По данным издания, ситуация с поставками несколько улучшилась за последние два месяца, но до разрешения кризиса еще далеко.