WSJ: в Европе образовались газовые заторы из-за переизбытка топлива
2022-10-27 20:44
Издание The Wall Street Journal сообщает, что в Европе образовался переизбыток топлива, а разгружать сжиженный газ некуда.
Сообщается, что это привело к образованию заторов из кораблей, перевозящих сжиженный природный газ.
Хорошая погода способствовал снижению газовых котировок. Цены на энергоноситель в Европе снизились на 70%.
По данным издания, ситуация с поставками несколько улучшилась за последние два месяца, но до разрешения кризиса еще далеко.
Опубликовано: Светлана Репина
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