Путин рассказал анекдот про энергокризис в Европе и санкции против России

27 октября Владимир Путин поделился анекдотом про энергетический кризис в европейских странах и его связь с антироссийскими санкциями Запада.

Во время выступления на экономическом форуме "Валдай" в четверг Владимир Путин рассказал свежий анекдот, в котором в одной из стран Европы сын приходит к отцу, спрашивая о том, почему у них дома так холодно.

В ответ отец заявил, что виной похолодания в домах европейцев является спецоперация армии России в Украине, однако ребёнок не понял связи между этими событиями.

Папа рассказал сыну, что после начала украинского конфликта Европейский союз ввёл санкции против России, чтобы ей "было плохо", в ответ на что сын поинтересовался о том, неужели они с отцом русские, очевидно намекая на то, что из-за антироссийских санкций плохо самой Европе.