Путин рассказал анекдот про энергокризис в Европе и санкции против России
27 октября Владимир Путин поделился анекдотом про энергетический кризис в европейских странах и его связь с антироссийскими санкциями Запада.
Во время выступления на экономическом форуме "Валдай" в четверг Владимир Путин рассказал свежий анекдот, в котором в одной из стран Европы сын приходит к отцу, спрашивая о том, почему у них дома так холодно.
В ответ отец заявил, что виной похолодания в домах европейцев является спецоперация армии России в Украине, однако ребёнок не понял связи между этими событиями.
Папа рассказал сыну, что после начала украинского конфликта Европейский союз ввёл санкции против России, чтобы ей "было плохо", в ответ на что сын поинтересовался о том, неужели они с отцом русские, очевидно намекая на то, что из-за антироссийских санкций плохо самой Европе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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