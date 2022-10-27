Путин: Одесса может стать символом завершения конфликта с Украиной
Владимир Путин высказался о геополитическом значении украинского города Одесса.
27 октября Владимир Путин выступил с речью на "Валдае", где один из журналистов поинтересовался у него о том, когда будет лучше посетить Одессу, на что российский президент посоветовал не откладывать поездку и ехать туда немедленно.
При этом Путин недвусмысленно намекнул на то, что именно Одесса как основанный российской императрицей Екатериной Второй город может стать местом, которое приведёт к завершению спецоперации.
"Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения", - публично заявил Владимир Путин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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