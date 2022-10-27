Стало известно, кем на самом деле был Казанова

Имя Казановы давно стало нарицательным: чаще всего знаменитого венецианца вспоминают как героя-любовника.

«Вечный любовник»:

Историю Джакомо Казановы мы знаем в основном из его мемуаров. Он родился в Венеции начала XVIII в. — городе прекрасных каналов, карнавальных масок, загадочного тумана и смертельно опасных интриг. Юный Джакомо был очень умным ребенком и уже в 12 лет поступил в университет Падуи. Здесь и начались его знаменитые похождения.

Получив первый интимный опыт, Казанова понял, что «был рожден для противоположного пола», и он «всегда любил его и делал все, что мог, чтобы быть любимым им». Но история жизни Джакомо не была бы так интересна, будь он простым соблазнителем.

После университета Джакомо стал церковным юристом, но эта профессия была ему глубоко противна. До 21 года Казанова успел сменить церковную карьеру на военную, а затем стать музыкантом. Но амбициозного Джакомо ничто не удовлетворяло. Он хотел «подняться» намного быстрее, чем могла предложить обычная служба.

На свою удачу однажды он спас от смерти старого венецианского сенатора, и тот надолго стал покровителем авантюриста и проложил ему дорогу в высший свет. Казанову поселили в роскошных апартаментах и выделили денег на содержание.

Но Джакомо совершал множество непростительных выходок: его обвиняли в изнасилованиях, воровстве и оккультизме. В итоге он бежал из Венеции.

«Это я все смешал, заморочил вас»:

Во время своих скитаний Казанова встретил самую сильную любовь в своей жизни. Юная француженка в мужском наряде навсегда покорила его своим умом и харизмой. Джакомо называл ее Генриеттой, но ее истинная личность, несмотря на множество предположений, так и не была раскрыта.

В итоге девушка покинула Казанову, оставив записку: «Ты забудешь и Генриетту». Но он помнил о ней до глубокой старости, когда и написал мемуары.

После расставания Казанова провел еще некоторое время в странствиях и даже был при дворе французского короля Людовика XV в Версале. Конечно, и здесь он был замечен во множестве любовных связей.

В 1750-х гг. он все же вернулся в Венецию. Выходки авантюриста вызвали интерес инквизиции, и в возрасте 30 лет Казанову посадили в тюрьму.

Хотя Джакомо должен был отсидеть всего около 5 лет, он решил рискнуть жизнью и сбежать из заточения. В мемуарах, держа читателей в напряжении, Казанова подробно рассказывает весь свой план.

Он объясняет, как нашел железный прут и кусок мрамора и несколько дней затачивал их. С их помощью он собирался пробить деревянный пол в кабинет под камерой. Но за несколько дней до планируемого побега его перевели в другое место, и план пришлось строить заново. В конце концов он сбежал вместе со священником-отступником отцом Бальби, еще одним заключенным тюрьмы.

После освобождения Казанова продолжил путешествовать по всей Европе. Он исколесил больше 30 тыс. км и в каждом городе находил новые приключения, любовные интересы и тратил баснословные деньги на азартные игры.

Казанова бывал и в России: он посещал Петербург и Москву. В мемуарах остались рассказы о жизни при Екатерине II: например, он описывал повальное увлечение Вольтером. А перед отъездом Казанову даже представили самой императрице — по крайней мере, так он об этом писал.

«Так и останусь, бродяга, один»:

Казанова еще долго скитался по Европе. Он был свидетелем многих исторических событий и, если верить его собственным словам, познакомился чуть ли не со всеми выдающимися людьми эпохи: королем Пруссии Фридрихом II, Моцартом и др.

Но последние годы жизни он провел в одиночестве, работая простым смотрителем библиотеки в замке графа Вальдштейна. Здесь он и решил вспомнить всю свою жизнь и написал знаменитые мемуары. Казанова умер в 1798 г. в возрасте 73 лет — через несколько месяцев после того, как его неприступная родина пала перед войсками Наполеона Бонапарта.

«Вечный злодей»:

Чаще всего Казанову вспоминают как простого соблазнителя и героя-любовника. Но мало кто знает, каким человеком он был в действительности, — а список его преступлений точно не короче, чем список любовных побед.

Например, в молодости он купил невинность девочки у ее матери и прибег к физическому насилию, когда та попыталась отбиться от приставаний. Когда Казанова был в России, он купил 13-летнюю крепостную для понятной цели. А в возрасте 50 лет Джакомо встретился со своей бывшей любовницей и предложил ей продать ее 9-летнюю дочь некоему барону, любившему маленьких девочек. Обо всем этом известно из его же мемуаров и свидетельств других людей: эту тему исследовали многие историки, например Ларри Вольф.