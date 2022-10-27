Природные средства, которые могут заменить энергетики

Пасмурным утром вы с трудом поднимаете себя с кровати? К середине дня устаёте так, что не способны соображать?

Цитрусовые:

Не зря во многих странах утром принято пить грейпфрутовый или апельсиновый сок, ведь это лучший природный энергетик. Эти солнечные фрукты — чемпионы холодного времени года по содержанию витамина С, который обеспечит вам заряд бодрости. А эфирное масло, которое получают из его кожуры, обладает ещё и успокаивающим нервную систему действием.

Почистите апельсин, как следует насладитесь ароматом, а потом съешьте фрукт или выжмите из него сок. Помните, что больше всего витаминов в нем содержится в первые 10 минут после приготовления.

Эхинацея:

Эта чудо-трава повышает защитные силы организма, укрепляет иммунитет и является растительным модулятором иммунной системы. Кроме того, она мягко стимулирует кору надпочечников, благодаря чему активнее вырабатываются гормоны, которые оказывают противоаллергическое и противоревматическое действие.

В аптеке вы найдёте несколько вариантов природных энергетиков из этого растения — таблетки, спиртовая настойка (её, разумеется, не стоит пить, если вы собираетесь садиться за руль) и сухая эхинацея для заваривания.

Элеутерококк:

Известен тонизирующими, общеукрепляющими и бодрящими свойствами. Настойку элеутерококка врачи часто назначают при при стрессах, неврозах, потере аппетита. Залейте 2 столовых ложки сухого элеутерококка стаканом кипятка, дайте настояться, процедите и выпейте в течение дня. Этот натуральный энергетик бодрит не хуже большой чашки кофе, но без неприятных побочных эффектов.

Лимонник:

Аптечные настойки обычно готовят из листьев или плодов лимонника. Это растение — чемпион по стимулирующему воздействию на кору головного мозга. Если в середине дня вы чувствуете, что не можете сосредоточиться, лимонник — это то, что вам нужно.

Кроме того, лимонник — находка для гипотоников. Этот природный энергетик можно приобрести в аптеке. Настойка сразу же поднимает артериальное давление, так что старайтесь не превышать рекомендованные на упаковке дозировки.

Женьшень:

Настойка женьшеня продаётся в любой аптеке и стоит совсем недорого. Но это средство — отличный природный энергетик и стимулятор иммунной системы. Вспомните об этом, если почувствуете, что заболеваете. Врачи рекомендуют женьшень как при переутомлении, так и при полноценных депрессиях. Приятные бонусы: корень женьшеня снижает уровень сахара в крови, снимает воспаления, помогает организму сопротивляться стрессам и излишним физическим нагрузкам.