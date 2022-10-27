Внук Аркадия Райкина выбрал себе неожиданную профессию

Сын Юрия Яковлева и Екатерины Райкиной, внук юмориста Аркадия Райкина Алексей с детства мечтал о сцене и съемках в кино.

Он сыграл в «Тропининых» и некоторых других фильмах, но потом понял, что ему предстоит играть только второстепенные роли.

Тогда молодой человек выбрал себе другую профессию. Он занялся недвижимостью и стал успешным риэлтором.

Но время от времени Алексей Яковлев играет в Центральном доме актера имени Яблочкиной, хотя больше внимания уделяет бизнесу и семье.