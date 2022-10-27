Болезни, которые могут убить человека за один день

В мире действительно существуют заболевания, от которых можно скончаться за сутки, а то и за несколько часов.

Вирус Эбола:

Уже не первый год появляется в тревожных заголовках новостей. Помимо того что уровень смертности составляет от 50% до 90%, он еще и чрезвычайно заразен. Вакцины от вируса Эбола еще не изобрели. От первых симптомов болезни до смертельного исхода в виде массивного кровоизлияния может пройти от нескольких часов до суток.

Хорошая новость: вирус передается не воздушно-капельным путем, а только при прикосновении к телесным выделениям заболевших. Поэтому зараженных практически сразу изолируют. Плохая новость (их вообще-то две): природные очаги вируса находятся в очень бедных странах, где нет развитой системы здравоохранения, поэтому очень сложно сразу обнаружить болезнь. Вторая плохая новость: люди в наши дни перемещаются по всему миру. Так что достаточно нескольких часов, чтобы заболевание перекинулось на другой континент.

Например, именно это случилось с эпидемией атипичной пневмонии, которая вспыхнула одновременно в Сингапуре и Канаде. К счастью, поскольку это страны с развитой системой здравоохранения, болезнь удалось быстро остановить. Чего нельзя сказать об Африке.

Ишемическая болезнь сердца:

Например, именно это случилось с эпидемией атипичной пневмонии, которая вспыхнула одновременно в Сингапуре и Канаде. К счастью, поскольку это страны с развитой системой здравоохранения, болезнь удалось быстро остановить. Чего нельзя сказать об Африке.

Одна из ее фатальных форм — инфаркт миокарда.

Помни, что сердце — это насос. Кровь продвигается снизу вверх, против силы тяжести, потому что давление в артериях и венах разное.

У сердца есть свои собственные сосуды, которые питают мышцу. Они называются коронарными. Если просвет стенок сердечных артерий склерозируется, артерии становятся уже, возникает ишемическая болезнь сердца.

Болезнь приводит к тромбозу сосудов сердца, и питание клеток прекращается. Клетки не могут жить без питания и кислорода долго, и если через 30 минут не нормализуется питание и доставка кислорода, наступает гибель клеток.

Чтобы снизить риски инфаркта, необходимо после 30 лет регулярно обследоваться у кардиолога на предмет здоровья сердца и сосудов, а также бросить курить. Очень важно, чтобы у тебя была достаточная двигательная активность — она тренирует твои сосуды и делает их более эластичными, так что они менее склонны к закупорке атеросклеротическими бляшками.

Туляремия:

Все началось с сусликов. В 1910 году группа ученых Калифорнийской противочумной станции обратила внимание на странные нарывы. Сначала они подумали, что имеют дело с бубонной чумой (тоже открытие весьма неприятное).

Но микроб бубонной чумы обнаружить не удалось, зато нашелся новый, ранее не известный — Bacterium tularensis. Позже, в честь ученого, который с ним работал, его назвали Francisella tularensis.

Инкубационный период временами длится всего несколько часов, хотя иногда он затягивается вплоть до 21 дня. Начинается болезнь с резкого подъема температуры, резкой головной боли, головокружения, боли в мышцах и конъюнктивы в первые же дни болезни. Форм болезни много, и развивается она довольно быстро.

Хотя туляремия лечится антибиотиками, лучше ей все-таки не заражаться. Инфекция передается человеку чаще всего при непосредственном контакте с зараженными животными. Носители палочки туляремии: зайцы, кролики, водяные крысы, полёвки. Реже инфекцию можно подхватить через зараженные пищевые продукты и воду. Так что даже если вы увидите на полянке очень милого кролика, не приближайтесь к нему, а также не бродите в тех местах, где много крыс.