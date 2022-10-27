Павел Воля опроверг слухи о приостановке выхода Comedy Club
Телеведущий опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, показывающий закулисье съемок шоу, подчеркнув: работа над ним продолжается.
27 октября в интернете появились слухи о якобы закрытии развлекательных программ на канале ТНТ из-за отъезда многих комиков за границу, и они сразу стали вирусными, сообщает Рамблер.
Телеведущий Павел Воля выложил видеоролик, опровергающий эти сплетни. В ролике показан большой зал программы, полный зрителей.
«Сидят такие внимательные, смотрят», - прокомментировал ролик шоумен.
Воля также показал закулисье Comedy Club, разнообразную съемочную технику. В кадр попали также юмористы Марина Кравец и Тимур Батрутдинов.
Павел пояснил: все нужные люди на месте, работа над передачей продолжается, команда шоу снимает новые выпуски.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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