Сотруднику ООН грозит наказание за сексуальные домогательства к женщинам

Сотрудник ООН, который накачал наркотиками и изнасиловал нескольких женщин, некоторые более одного раза, должен быть приговорен в четверг в окружном суде США на Манхэттене.

Обвиняемый, 39-летний Карим Элькорани, совершил некоторые преступления, когда работал в ООН в течение примерно пяти лет до 2018 года, а другие - когда занимал более ранние посты, в том числе в качестве подрядчика Госдепартамента.

В общей сложности его преступления растянулись на 17 лет и произошли в Ираке, Египте, Соединенных Штатах и других странах, сообщили федеральные прокуроры Манхэттена.

По словам правительства, в рамках своего соглашения о признании вины с правительством он признался в сексуальном насилии над 13 женщинами и накачивании наркотиками еще шести жертв.