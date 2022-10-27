Стало известно, кто и когда изобрёл противогаз

Недавно в России отметили юбилей — 90 лет Гражданской обороны страны. Одной из первых ассоциаций на словосочетание «гражданская оборона» помимо бомбоубежища будет противогаз.

История появления противогаза:

Предшественником противогаза была чумная маска — защитное приспособление в форме птичьей головы со стеклами в области глазниц. Внутри «клюва» мог быть «фильтр» из целебных трав. Такие маски получили распространение в XVII веке во время чумных эпидемий. Носили их в основном врачи — чумные доктора.

Чумная маска выглядит жутковато. Впрочем, противогаз тоже не сильно украшает лицо.

Западные источники приписывают изобретение противогаза американцам и немцам. Но на самом деле первый в мире по-настоящему эффективный противогаз, обладающий способностью поглощать широкий спектр боевых отравляющих веществ, был создан в России.

Шла Первая мировая война, немцы проводили газовые атаки. Необходимость в средствах защиты от боевых отравляющих веществ — хлора, фосгена, иприта — была крайне острой.

Химик Николай Зелинский обнаружил, что термически обработанный берёзовый уголь лучше всего впитывает отравляющие вещества. А работавший технологом завода «Треугольник» инженер Эмонд Куммант в 1915 году воплотил исследования Зелинского в первый в мире угольный противогаз.

С 1916 года противогаз Зелинского-Кумманта стал массово использоваться на фронте. По разным данным, в войска поступило от пяти до одиннадцати миллионов экземпляров этой модели, после чего потери Русской императорской армии от газовых атак противника резко снизились.

Во время Первой мировой не редкостью были противогазы для защиты полезных вьючных животных — лошадей, волов, ослов.

Развитие «противогазной промышленности»:

Войны и нервная международная обстановка привели к развитию «противогазной промышленности». На основе конструкции Зелинского-Кумманта возникло множество усовершенствованных и специфических моделей. Появились женские и детские противогазы, специальные системы для защиты младенцев.

В СССР и США на случай ядерной войны были разработаны специальные противогазы для служебных собак.

А чтобы уберечь мясных и молочных животных от радиационного заражения, в СССР придумали даже противогазы для свиней и коров.