Путин сравнил госдолг России, Европы и США
2022-10-27 22:19
Во время выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин рассказал о госдолге России, Европы и США.
По его словам, российский государственный долг значительно ниже, чем американский и европейский.
Ранее сообщалось, что госдолг Соединенных Штатов впервые в истории превысил 31 трлн долларов.
По мнению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, США могут даже объявить дефолт по своему госдолгу.
Опубликовано: Светлана Репина
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