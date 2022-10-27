Путин сравнил госдолг России, Европы и США

Эксперты рассказали, что делать при укусе змеи

Самая распространенная ядовитая змея на территории России - гадюка. Также в лесу во время прогулки можно встретить ужа или медянку, но они не ядовиты, хотя и их укус может вызвать нагноение раны.

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