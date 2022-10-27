Путин сравнил госдолг России, Европы и США

2022-10-27 22:19

Во время выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин рассказал о госдолге России, Европы и США.

По его словам, российский государственный долг значительно ниже, чем американский и европейский.

Ранее сообщалось, что госдолг Соединенных Штатов впервые в истории превысил 31 трлн долларов. 

По мнению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, США могут даже объявить дефолт по своему госдолгу.

Опубликовано: Светлана Репина