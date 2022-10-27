В Израиле в пограничные войска начали набирать женщин-танкистов

Начальник штаба армии Израиля Авив Кохави сообщил, что в стране успешно завершился пилотный проект, который предусматривал интеграцию женщин в бронетанковый корпус.

Теперь израильских женщин могут направлять к границам страны в качестве операторов танков.

Кохави уточнил, что проверки показали: женщины в этой сфере достигали всех поставленных перед ними целей.

Ранее в Израиле уже пытались реализовать такой проект, но приостановили его в 2019 году из-за возражений раввинов.