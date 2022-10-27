В Израиле в пограничные войска начали набирать женщин-танкистов
2022-10-27 22:24
Начальник штаба армии Израиля Авив Кохави сообщил, что в стране успешно завершился пилотный проект, который предусматривал интеграцию женщин в бронетанковый корпус.
Теперь израильских женщин могут направлять к границам страны в качестве операторов танков.
Кохави уточнил, что проверки показали: женщины в этой сфере достигали всех поставленных перед ними целей.
Ранее в Израиле уже пытались реализовать такой проект, но приостановили его в 2019 году из-за возражений раввинов.
Опубликовано: Светлана Репина
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