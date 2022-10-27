В Киеве переименовали более 40 площадей и улиц, связанных с Россией или СССР
2022-10-27 22:34
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в своем Telegram-канале, что депутаты горсовета утвердили переименование более 40 улиц, площадей и переулков.
Он пояснил, что прежние названия были связаны с советским прошлым и с Россией.
Так, улицу Карла Маркса переименовали в честь Иоганна Гете, Астраханскую – в улицу Кастуся Калиновского.
Бывшая улица Багратиона теперь носит имя Максима Левина – фотокорреспондента, погибшего в марте этого года.
Опубликовано: Светлана Репина
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