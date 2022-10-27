Психолог объяснил, какие сигналы свидетельствуют, что у женщины не было любви к мужчине

Специалисты утверждают: истинная любовь на ровном месте не заканчивается, её не могут подкосить надуманные обиды.

Многие отношения разваливаются из-за того, что люди не могут долго испытывать друг к другу одинаково сильные эмоции. И часто именно женщины склонны к утрачиванию сильных чувств при длительной семейной жизни с мужчиной.

При этом многие мужчины даже не подозревают, что у женщины чувства прошли и, возможно, она даже ищет кого-нибудь на стороне. Не исключено, что она его вообще никогда не любила. Но как это понять?

Психологи считают: тревожным сигналом должно стать то, что девушка не может либо не хочет ничего делать для мужчины. Если в отношениях женщина никогда ничего не делала либо делала только "из-под палки", скорее всего, она никогда партнера и не любила. Потому что любящая половинка хочет отдать избраннику свою заботу, что-то для него сделать, поддержать и помочь.

Специалисты утверждают: истинная любовь на ровном месте не заканчивается, её не могут подкосить надуманные обиды или ещё что-то. Если женщина разлюбила - это результат её мировоззрения.

Признаваясь, что разлюбила, и ничего с этим поделать не может, женщина на самом деле перекладывает ответственность на "злой рок", который заставляет полюбить, но потом чувства скоропостижно уходят.

Если женщина была в нескольких отношениях, но всегда уходила, потому что испарились чувства, - это сигнал, что она не умеет любить, да и не хочет.

Если женщина на самом деле любит мужчину, но рассталась с избранником, то она не сможет оправиться сразу после разрыва. Но если она сразу уходит к другому, выкладывает совместные фото с ним в соцсети, напрашивается вопрос: а была ли эта любвь вообще?...