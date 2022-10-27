Олег Газманов переживает, что не может забрать из своей квартиры в Юрмале дорогую сердцу вещь

Певец и композитор попал в «черный список» Латвии, и выехать туда не может, однако и отказываться от жилья на Балтике не спешит.

Певец и композитор уже восемь лет не был в своей квартире в Юрмале. В 2014-м году Олег Газманов был включен в «черный список» МИДа Латвии - как утверждал тогда глава ведомства Эдгар Ринкевич, исполнитель якобы поддерживал "российский империализм" и "нелицеприятно высказывался в адрес Украины".

Недвижимостью в Латвии владели многие российские знаменитости. Теперь квартиры здесь упали в цене - и это, сообщает 5-tv.ru, еще одна причина, по которой артист не стал продавать свою квартиру в Юрмале.

«Я плачу налоги на недвижимость в Юрмале, делаю коммунальные платежи, но поехать туда не могу. Впрочем, продавать эту квартиру пока не планирую. Просто цены там резко упали: она стоит втрое дешевле, чем при покупке. Но даже за эти деньги ее никто смотреть не хочет» - цитирует звезду Дни.ру.

Но больше всего певца расстраивает то, что в латвийской квартире остались ценности. В частности, в холодильнике хранится бутылка арманьяка 1951 года. По словам Газманова, для него это очень значимая вещь, потому что он родился в год розлива напитка.

«Бутылка 0,7 литра такого арманьяка сегодня стоит около 190 тысяч рублей. Надо будет попросить кого-нибудь из лояльных латышей, чтобы при случае привезли мне ее», — поделился планами композитор.