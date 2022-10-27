Стало известно, почему японцы обожают Чебарашку

Японцы говорят не “Чебурашка”, а “Чебарашка”, поэтому в названии статьи нет ошибки. Просто я написал имя на японский манер. Даже как-то милее.

В Японии Чебурашка появился в начале 2000-ых годов. Это был кинопоказ в одном из японских кинотеатров, а после невероятного успеха советского мультфильма японцы сняли целую серию мультиков про странного зверька.

В Японии есть такое понятие как “кавай”. На русский язык переводится как “милый”, “хорошенький”, “лапочка”, “славный”, “крошечный” и так далее. Чебурашка по всем показателям подходил под этой понятие. Он милый, хороший, его хочется потискать, погладить или покормить.

В тоже время Чебурашка, по мнению японского психолога Акиры Хасэгавы, ассоциируется у японцев с одиночеством и грустью. Грусть – одна из самых популярных японских эмоций. Даже крокодил Гена в японском мультике читает не что-нибудь, а хокку Мацуо Басё.

Не мудрено, что японцы полюбили милого героя, который к тому же является единственным представителем своего вида на планете. А значит, по определению, он одинок. Грусть, тоска и Чебарашка.

Любители аниме сделали из Чебурашки покемона. А у каждого покемона, как известно, есть сверхспособности.

Но Чебурашка-супермен — это народное творчество. А вот японский режиссер Макото Накамура снял реплику советского мультика про Чебурашку. С огромной любовью к деталями. Нового Чебурашу даже показали на фестивале в Каннах, публика, как признается один из зрителей — “выла от восторга”.