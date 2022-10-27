В ООН объяснили, почему не могут провести расследование по биолабораториям на Украине
2022-10-27 23:19
Заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адебей Эбо рассказал, что организация не может расследовать работу биолабораторий на Украине.
Эбо отметил, что это связано с отсутствием операционных и технических возможностей, а также мандата на проведение такого расследования.
Ранее высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу заявила, что у организации нет данных о каких-либо программах биологического оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что на Украине никогда не разрабатывалось биологическое оружие массового поражения.
Опубликовано: Светлана Репина
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