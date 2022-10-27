В ООН объяснили, почему не могут провести расследование по биолабораториям на Украине

Заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адебей Эбо рассказал, что организация не может расследовать работу биолабораторий на Украине.

Эбо отметил, что это связано с отсутствием операционных и технических возможностей, а также мандата на проведение такого расследования.

Ранее высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу заявила, что у организации нет данных о каких-либо программах биологического оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что на Украине никогда не разрабатывалось биологическое оружие массового поражения.