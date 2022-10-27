Politico: Франция и Германия хотят объявить торговую войну США
Публицисты издания Politico Ханс фон дер Бурхард и Клеа Колкатт утверждают, что в ответ на недружественную политику Байдена Шольц и Макрон могут объявить США торговую войну.
В ночь на 28 октября колумнисты американской газеты Politico Ханс фон дер Бурхард и Клеа Колкатт сообщили, что Олаф Шольц и Эммануэль Макрон могут начать торговую войну с США из-за Акта о снижении инфляции Вашингтона, поощряющий граждан покупать американские товары.
По данным Politico, Франция и Германия имеют много идеологических расхождений, однако накануне Макрон и Шольц провели совместный обед длительностью 3,5 часа, в ходе которого вели переговоры о деструктивной для Евросоюза линии поведения Соединённых Штатов.
Издатели Politico пришли к выводу, что если Джо Байден не свернёт невыгодную для ЕС программу, то такие представители европейского содружества как Германия и Франция действительно могут объявить торговую войну американскому государству.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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