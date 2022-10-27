Европу ждет дефицит дизтоплива и резкий рост цен на него
2022-10-27 23:25
Исполнительный директор испанской Repsol SA Джосу Джон Имаз заявил, что в Европе может возникнуть дефицит дизельного топлива.
По его словам, это приведет к существенному росту цен. Причинами он назвал прекращение поставок из России и перебои с производством во Франции.
Имаз отметил, что существует вероятность значительного роста цен на дизтопливо уже в ближайшие месяцы.
Зимой в Европе традиционно вырастает спрос на дизельное топливо, поскольку оно используется для отопления.
Опубликовано: Светлана Репина
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