Европу ждет дефицит дизтоплива и резкий рост цен на него

Исполнительный директор испанской Repsol SA Джосу Джон Имаз заявил, что в Европе может возникнуть дефицит дизельного топлива.

По его словам, это приведет к существенному росту цен. Причинами он назвал прекращение поставок из России и перебои с производством во Франции.

Имаз отметил, что существует вероятность значительного роста цен на дизтопливо уже в ближайшие месяцы.

Зимой в Европе традиционно вырастает спрос на дизельное топливо, поскольку оно используется для отопления.