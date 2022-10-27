Врачи рассказали о главных причинах и симптомах ревматизма

Многие заболевания опасны не первичными проявлениями в остром периоде, а отдаленными последствиями.

Что это и почему возникает?

Ревматизм, он же болезнь Сокольского-Буйо – одно из многочисленных системных заболеваний соединительной ткани. Так как эта ткань является основным расходным материалом в организме, при этом, не неся никакой функции, она обладает важнейшей структурной ролью. Поражение соединительной ткани часто сопровождается крайне неприятными симптомами и является практически неизлечимым.

Причина заболеваний чаще всего одна – заражение бета-гемолитическим стрептококком группы А. Этот возбудитель вызывает гнойную лакунарную ангину (тонзиллит), острый фарингит, скарлатину. Именно после затянувшегося лечения или крайне острого течения этих болезней и возникает ревматическое поражение. Некоторые факторы патогенности стрептококка влияют на целевые органы уже во время болезни, но чаще всего первые симптомы возникают через 2-3 недели.

После полного уничтожения возбудителя в организме иммунная система продолжает сохранять повышенную активность. У стрептококка есть множество перекрестно реагирующих антигенов – это значит, что они очень похожи на такие у тканей и органов. К несчастью, антигены этого возбудителя совпадают с сердечной тканью. Собственный иммунитет обнаруживает их, принимая за бактериальный агент, начинает уничтожать – поэтому в первую очередь при ревматизме страдает сердце!

Симптомы ревматизма:

Конечно, самые главные симптомы ревматического поражения касаются сердца – существует множество гистологических форм данного заболевания, но чаще всего на клапанах образуются ревматические гранулемы, которые вызывают сердечную недостаточность. К другим симптомам по этому органу относят:

Болезненные ощущения в области сердца, часто без четкой локализации, но не стенокардия – они не снимаются после приема нитроглицерина, не иррадиируют как классическая сердечная боль при инфаркте;

Умеренное снижение артериального давления, что является следствием сердечной недостаточности;

Тахикардия – ускоренное сердцебиение. Сердце пытается компенсировать возникшие проблемы с циркуляцией;

Нарушения ритма – аритмии по типу «ритм галопа», митральная недостаточность или стеноз проявляются даже фибрилляцией в запущенных случаях. Больной жалуется на ощущение длинных пауз между ударами, «остановок» сердцебиения;

Температура, недомогание, слабость, другие симптомы общей интоксикации.

К сердечной недостаточности, которая прогрессирует, со временем присоединяется одышка, а иногда – кашель. Диагностировать эти симптомы может любой врач во время аускультации сердца – его границы будут сдвинуты, хорошо прослушиваться ослабление тона при недостаточности клапана и шум при турбулентном движении крови через суженное отверстие пораженного мясистого клапана.

Существуют и другие симптомы. Известно, что ревматизм «кусает сердце и лижет суставы». Наиболее часто болезнь поражает крупные суставы – коленные, тазобедренные, локтевые, плечевые, изредка шею.

При этом суставы поражаются симметрично (например, может заболевать коленный сустав справа и слева, зеркально). Суставная форма ревматизма проявляется крайне болезненными ощущениями, особенно во время физических нагрузок, движения, у людей с лишним весом.

Симптомы общей интоксикации сохраняются, как и температура. К счастью, ревматизм обладает свойством мигрировать с сустава на сустав, не оставляя необратимых последствий – суставы не искривляются, объем движений в них не ограничен после выздоровления.

Также ревматизм поражает сосуды. Это не было бы настолько опасно в контексте поражения сердечно-сосудистой системы, ведь васкулит наблюдается лишь в мелких сосудах, но этот же патологический процесс протекает в головном мозге. Итак, церебральная или мозговая форма ревматизма приводит к серьезному расстройству, что называется ревматическая хорея.

Из-за хронического недостаточного питания и воспалительных процессов в непосредственной близости возле мозговых оболочек, у больного возникает чрезмерная возбудимость, активность, он совершает непроизвольные резкие движения конечностями, гримасничает. Это состояние сопровождается нарушениями мышления и восприятия, проступают негативные качества, агрессивность.

Существует и поверхностная кожная форма ревматизма, которая характеризуется появлением особых гранулем прямо на коже. Это сопровождается сыпью, эритемой, симптомами общей интоксикации. Наиболее редкая, но не менее опасная форма – плевральная. Воспаление плевры ревматического генеза вызывает дыхательную недостаточность, кашель, болезненные ощущения.

Диагностика и лечение:

Врач может заподозрить ревматизм уже после того, как больной упомянул о заболевании ангиной или скарлатиной. Также заболевание можно определить после аускультативного обследования.

После первичного осмотра больной направляется на УЗИ сердца, где патологические изменения уже явно видны. Также широко применяются лабораторные методы: в общем анализе крови наблюдается лейкоцитоз, повышение СОЭ, на биохимическом анализе видны маркеры воспаления, в частности С-реактивный белок. Можно провести ревмопробы, которые укажут на наличие антигенов стрептококка и позволят подтвердить диагноз.

В периоды обострения ревматизма больным рекомендуется проходить лечение в стационаре – в целом, тактика лечения заключается в излечения болезни, что привела к ревматизму. Для борьбы со стрептококком применяются антибиотики.

Ревматизм купируется при помощи стероидных противовоспалительных препаратов на основе гормонов, а также нестероидными противовоспалительными средствами, антигистаминными, симптомы убираются при помощи обезболивающих средств.