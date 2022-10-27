Врачи рассказали, почему часто ночью болят ноги
Если ты просыпаешься посреди ночи от боли в ногах, ты не одна: такие неприятности испытывают около 60% взрослых.
Сон в неудобной позе:
Если спать, например, на животе лицом в подушку, икроножные мышцы оказываются в неудобном положении, и даже легкое движение причиняет дискомфорт. Лучше всего спать на боку.
Сезон:
Интересно, что ноги чаще сводит летом, чем зимой. Причина — нервные окончания активнее растут и заменяются именно летом из-за повышенного уровня витамина D.
Обезвоживание:
Может вызывать ночные мышечные спазмы, и тоже чаще летом.
Слишком активные тренировки:
Тяжелые тренировки давно связывают с болями в ногах. Мышцы перенапрягаются и устают. Чаще всего от этого страдают профессиональные атлеты.
Нехватка микроэлементов:
Недостаток кальция, магния и калия играет большую роль в возникновении мышечных болей. Эти элементы поддерживают водно-солевой баланс и помогают организму лучше функционировать.
Прием лекарств:
Некоторые диуретики и лекарства от анемии способны вызывать мышечные спазмы.
Беременность:
Она влияет на кровеносную и нервную системы женщины и может вызывать боли в ногах.
Болезни:
Диабет, депрессия, заболевания позвоночника могут стать причиной болей в ногах, помимо других симптомов.
Опубликовано: Ангелина Крент
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