Врачи рассказали, почему часто ночью болят ноги

Если ты просыпаешься посреди ночи от боли в ногах, ты не одна: такие неприятности испытывают около 60% взрослых.

Сон в неудобной позе:

Если спать, например, на животе лицом в подушку, икроножные мышцы оказываются в неудобном положении, и даже легкое движение причиняет дискомфорт. Лучше всего спать на боку.

Сезон:

Интересно, что ноги чаще сводит летом, чем зимой. Причина — нервные окончания активнее растут и заменяются именно летом из-за повышенного уровня витамина D.

Обезвоживание:

Может вызывать ночные мышечные спазмы, и тоже чаще летом.

Слишком активные тренировки:

Тяжелые тренировки давно связывают с болями в ногах. Мышцы перенапрягаются и устают. Чаще всего от этого страдают профессиональные атлеты.

Нехватка микроэлементов:

Недостаток кальция, магния и калия играет большую роль в возникновении мышечных болей. Эти элементы поддерживают водно-солевой баланс и помогают организму лучше функционировать.

Прием лекарств:

Некоторые диуретики и лекарства от анемии способны вызывать мышечные спазмы.

Беременность:

Она влияет на кровеносную и нервную системы женщины и может вызывать боли в ногах.

Болезни:

Диабет, депрессия, заболевания позвоночника могут стать причиной болей в ногах, помимо других симптомов.