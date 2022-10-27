Диетологи рассказали о негативных последствиях ожирения

Увеличенный индекс массы тела уже давно никто не считает исключительно эстетической или косметической проблемой.

Типы ожирения:

В зависимости от причин формирования избыточной массы тела ожирение чаще всего делят на три типа.

Гипоталомическое ожирение вызывается поражением структур головного мозга, выявляемом при различных медицинских тестах, рентгенологических и электроэнцефалографических исследованиях. Показаниями к такой диагностике являются не только увеличение массы тела, но и повышенная жажда, сухость во рту, неукротимое чувство голода, гиперпигментация, изъязвление и растяжки (стрии) в местах избыточного роста жировой ткани.

Эндокринное ожирение формируется на фоне гормональных нарушений и само по себе является симптомом нарушения нормальной работы эндокринных желез. Заболевания эндокринной системы (гипотериоз, гиперкортицизм и др.) выявляются при лабораторных исследованиях и нуждаются в лечении, в первую очередь назначенном специалистом-эндокринологом.

Описанные два типа ожирения необходимо лечить только комплексно и строго придерживаясь рекомендаций лечащего врача, чтобы искоренить саму причину набора массы тела. Третий же тип на ранних стадиях можно вылечить самостоятельно.

Это алиментарно-конституциональное ожирение - одна из самых распространенных групп заболевания, так как вызывается нарушением баланса между потребляемой и расходуемой энергией. Иными словами, человек постоянно много ест и мало двигается.

Чаще всего таким видом ожирения страдает вся семья, где не прививаются основы здорового образа жизни и культуры питания. Большое количество сладостей, фастфуда и других "пустых" легко усваиваемых углеводов, неумеренное количество или число приемов пищи, привычка полежать на диване вместо любой двигательной активности - и есть основные способы "нарастить" не только подкожную, но и внутреннюю жировую клетчатку и сформировать у себя алиментарное ожирение любой степени. Главная формула лечения проста и банальна - меньше углеводов, больше физической активности!

При всей кажущейся логичности, далеко не каждому удаётся победить ожирение, особенно если оно перешло в тяжелую степень, которая сопровождается поражениями внутренних органов и систем.

Лечение:

Основой лечения любого типа ожирения являются два кита: сбалансированная диета и физические упражнения. Ни в коем случае диетой не может считаться полный или частичный отказ от питания, а также различные виды голодания без назначения и наблюдения врача.

Свою эффективность в борьбе с ожирением доказал подобранный грамотным диетологом полноценный рацион пониженной калорийности, наиболее подходящий индивидуальным особенностям пациента, его типу обмена веществ и анамнезу. Питание рекомендовано дробными порциями, с достаточно частыми приёмами пищи.

Качественно в составе должны преобладать продукты со сниженным содержанием жиров и углеводов, повышенным – клетчатки и пищевых растительных волокон. По способу приготовления предпочтительнее отварная, тушенная, приготовленная на пару пища.

Желательно отказаться от продуктов и напитков, возбуждающих аппетит (специи, острые блюда, газировки и т.д.). Рекомендуется исключить из меню алкоголь, копчености и консервы, торты, маргарин, сливки и тому подобные продукты.

Хорошие результаты дает проведение не чаще раза в неделю однокомпонентных разгрузочных или малокалорийных дней (творожных, овощных, фруктовых, белковых и т.д.) – кроме худеющих с диагнозом сахарный диабет.