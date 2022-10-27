Врачи рассказали, о чём говорит одышка

Дыхание – одна из основных жизненно важных функций организма, неполадки в которой мы сразу же замечаем. Ощущение нехватки воздуха, желание дышать как можно чаще и глубже – знакомо каждому человеку, даже абсолютно здоровому.

Симптоматика:

Каковы симптомы острой, подострой или хронической одышки? Объективно при обследовании выявляется значительное увеличение глубины вдоха и частоты дыхательных движений более 18-ти в течение минуты.

В зависимости от вида одышки пациент может чувствовать невозможность безболезненно и полностью вдохнуть (инспираторная одышка), затрудненность выдоха (экспираторное диспноэ) или и то, и другое сразу (смешанный тип одышки.).

Врачи также разделяют степень тяжести симптома по пятибалльной шкале от 0 – отсутствие патологии, функциональная одышка при нагрузках, до 4 – крайне тяжёлое диспноэ. Если обследование и анамнез подтвердили наличие одышки, врач назначит дополнительную диагностику, чтобы выяснить и впоследствии устранить и сам симптом, и – самое главное – его причины.

Некоторые болезни, сопровождающиеся одышкой:

Среди основных патологий, вызывающих диспноэ, можно выделить несколько групп заболеваний.

В первую очередь, это дыхательная недостаточность, возникшая на фоне болезней бронхо-лёгочной системы. К таким относят хронические обструктивные заболевания лёгких – долго длящиеся состояния экспираторной одышки, шумного с кашлем дыхания, вызванного сужением дыхательных путей и скоплением вязкой мокроты. Лёгкие астматические приступы купируются брохолитическими препаратами, в тяжёлых случаях показана срочная госпитализация.

Диспноэ может быть вызвано острыми инфекционными или воспалительными процессами – бронхит и пневмония, когда тяжесть одышки напрямую зависит от тяжести заболевания, которое при правильной терапии излечивается за несколько дней.

Ярко выраженная, не поддающаяся лечению одышка вместе с надсадным малопродуктивным кашлем и кровохарканьем может сигнализировать о наличии злокачественных новообразований в лёгких, что требует экстренной специализированной помощи.

Среди патологий дыхательной системы, вызывающих одышку, можно назвать туберкулёз, эмфизему лёгких, тромбоэмболию (закупорку лёгочной артерии тромбом), токсический отек лёгких, сдавление или ранение трахеи, лёгких или бронхов извне.

Нарушить проходимость дыхательных путей может рубцовая ткань при аутоиммунных заболеваниях или попадании инородного предмета. Современное развитие диагностических методов позволяет правильно установить причину дыхательной недостаточности, назначить правильное консервативное или хирургическое лечение, которое при своевременном обращении спасает здоровье и жизнь пациента.

Отдельной группой нарушений, вызывающих одышку, специалисты выделяют метаболическую недостаточность или, иными словами, нарушения обмена веществ. В первую очередь это различные виды анемий, которые приводят к недостаточности снабжения кислородом органов и тканей. Естественно, рефлекс заставляет человека более часто и глубоко дышать, чтобы компенсировать эту нехватку.

Кроме вышеобозначенных причин, надо отметить, что функциональная одышка часто сопровождает беременность у женщин. Такое диспноэ вызвано ростом плода и внутренним давлением диафрагмы на дыхательные органы матери. Консультации врача требуют состояния, когда частота вдохов матери увеличивается свыше 25 в минуту.