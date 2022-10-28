Кадыров: в Херсонской области убито 23 чеченских бойца
2022-10-28 00:02
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что в ходе артобстрела в Херсонской области погибли 23 военных из Чечни.
По его словам, еще 58 человек были ранены. При этом у четверых из них серьезные ранения, однако их жизни ничего не угрожает.
Кадыров признал, что это большие потери, случившиеся в один день, и пообещал помощь семьям погибших.
Ранее чеченский лидер призвал российское военное командование жестче отвечать на обстрелы ВСУ новых территорий.
Опубликовано: Светлана Репина
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