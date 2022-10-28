Кадыров: в Херсонской области убито 23 чеченских бойца

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что в ходе артобстрела в Херсонской области погибли 23 военных из Чечни.

По его словам, еще 58 человек были ранены. При этом у четверых из них серьезные ранения, однако их жизни ничего не угрожает.

Кадыров признал, что это большие потери, случившиеся в один день, и пообещал помощь семьям погибших.

Ранее чеченский лидер призвал российское военное командование жестче отвечать на обстрелы ВСУ новых территорий.