Путин высказался о политике США: всем сидеть на попе ровно и не крякать

Такую характеристику президент России Владимир Путин дал политике Соединенных Штатов Америки — которая, по его мнению, привела к сегодняшним военным действиям на Украине и к осложнению международной обстановки в целом.

По словам российского лидера, Вашингтон без всяких оснований и смысла организовал на Украине в 2014 году переворот — несмотря не то, что неугодный США Виктор Янукович согласился уйти в отставку, и в стране должны были пройти новые президентские выборы, где у Януковича было откровенно мало шансов на победу.

Путин отметил, что США решили всем продемонстрировать свою влиятельность и показать, кто в доме хозяин. Как подчеркнул российский лидер, американцы решили, что они могут скомандовать всем «сидеть на попе ровно и не крякать». По словам Путина, такая политика бесперспективна и ни к чему хорошему привести не могла.