Хабек: кризис в Европе вызван соперничеством США и Китая

Министр экономики Германии Роберт Хабек уверен, что причиной кризиса в европейских государствах является экономическое противостояние КНР и США.

28 октября глава немецкого Минэкономики Роберт Хабек сообщил, что вероятной причиной экономического упадка в государствах-членах Европейского союза является негласное противостояние между Вашингтоном и Пекином.

"В ситуации глобального соперничества между государственным капитализмом Китая и турбокапитализмом США традиция Европы представляется иногда немного заспанной и пыльной", - поделился мнением Хабек.

Также Роберт Хабек напомнил, что характерной особенностью экономического устройства Германии и прочих стран Евросоюза является способность быстро сплотиться для решения коллективных проблем.