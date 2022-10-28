Хью Джекман провалил прослушивание в фильм «Мисс Конгениальность» с Сандрой Баллок

2022-10-28 00:09

Хью Джекман не хотел сниматься в фильме «Мисс Конгениальность» с Сандрой Баллок, но его агент попросил сходить на прослушивание.

Джекман рассказывает, что был впечатлен актрисой. Он очень старался, но никак не успевал за ней, и в итоге провалил прослушивание.

Роль досталась Бенджамину Брэтту. По словам Джекмана, это один из унизительных эпизодов в его карьере.

«Мисс Конгениальность» и «Люди Икс» вышли в 2000 году. Джекман до сих пор играет роль Росомахи в успешной франшизе.

Опубликовано: Светлана Репина