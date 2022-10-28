Хью Джекман провалил прослушивание в фильм «Мисс Конгениальность» с Сандрой Баллок
2022-10-28 00:09
Хью Джекман не хотел сниматься в фильме «Мисс Конгениальность» с Сандрой Баллок, но его агент попросил сходить на прослушивание.
Джекман рассказывает, что был впечатлен актрисой. Он очень старался, но никак не успевал за ней, и в итоге провалил прослушивание.
Роль досталась Бенджамину Брэтту. По словам Джекмана, это один из унизительных эпизодов в его карьере.
«Мисс Конгениальность» и «Люди Икс» вышли в 2000 году. Джекман до сих пор играет роль Росомахи в успешной франшизе.
Опубликовано: Светлана Репина
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