Хью Джекман провалил прослушивание в фильм «Мисс Конгениальность» с Сандрой Баллок

Хью Джекман не хотел сниматься в фильме «Мисс Конгениальность» с Сандрой Баллок, но его агент попросил сходить на прослушивание.

Джекман рассказывает, что был впечатлен актрисой. Он очень старался, но никак не успевал за ней, и в итоге провалил прослушивание.

Роль досталась Бенджамину Брэтту. По словам Джекмана, это один из унизительных эпизодов в его карьере.

«Мисс Конгениальность» и «Люди Икс» вышли в 2000 году. Джекман до сих пор играет роль Росомахи в успешной франшизе.