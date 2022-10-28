Конгрессмен Гозар пригласил Путина и Зеленского на мирные переговоры в Аризону

Представитель американского конгресса Пол Гозар позвал Владимира Зеленского и Владимира Путина в Аризону для возобновления переговорного процесса.

В пятницу член палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Пол Гозар адресовал приглашение в город Феникс штата Аризона Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину.

По мнению Гозара, Феникс является отличной переговорной площадкой, где Путин и Зеленский могут немедленно возобновить мирные переговоры об окончании украинского военного кризиса.

Также Пол Гозар отметил, что сейчас мир крайне напряжён из-за угрозы применения ядерного оружия, что также могло бы стать предметов переговоров между Россией и Украиной в Аризоне.