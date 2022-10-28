Небензя пригрозил США и Украине ответственностью за нарушение КБТО

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинским и американским властям придется отвечать, если будет доказано, что они нарушили Конвенцию о биологическом оружии (КБТО).

Он отметил, что даже если кому-то не нравятся факты о военно-биологической деятельности США на Украине, нельзя смещать акцент на политические оценки.

Небензя напомнил, что перед международным правом все равны, поэтому в случае выявления нарушений КБТО придется отвечать.

Постпред уточнил, что США и другие страны Запада выступают за мировой порядок, но пытаются самостоятельно устанавливать его правила.