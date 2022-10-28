Небензя пригрозил США и Украине ответственностью за нарушение КБТО
2022-10-28 00:24
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинским и американским властям придется отвечать, если будет доказано, что они нарушили Конвенцию о биологическом оружии (КБТО).
Он отметил, что даже если кому-то не нравятся факты о военно-биологической деятельности США на Украине, нельзя смещать акцент на политические оценки.
Небензя напомнил, что перед международным правом все равны, поэтому в случае выявления нарушений КБТО придется отвечать.
Постпред уточнил, что США и другие страны Запада выступают за мировой порядок, но пытаются самостоятельно устанавливать его правила.
Опубликовано: Светлана Репина
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Небензя пригрозил США и Украине ответственностью за нарушение КБТО
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