Глава МИД Латвии Ринкевичс назвал «репетицией Гааги» речь Путина в «Валдае»
2022-10-28 00:38
Министр иностранных дел Литвии Эдгарс Ринкевичс раскритиковал речь Владимира Путина, произнесённую 27 октября в дискуссионном клубе
В пятницу латвийский министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал речь Владимира Путина, которую российский президент четыре часа декларировал на полях дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.
"Это почти как репетиция защитной речи в Международном трибунале в Гааге или Нюрнберге", - поделился своим личным мнением Эдгарс Ринкевичс.
В ходе выступления в "Валдае" Владимир Путин утверждал, что целью спецоперации в Украине является защита Донбасса, а итогом СВО будет слом гегемонии США и западных государств.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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