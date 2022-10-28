Глава МИД Латвии Ринкевичс назвал «репетицией Гааги» речь Путина в «Валдае»

Министр иностранных дел Литвии Эдгарс Ринкевичс раскритиковал речь Владимира Путина, произнесённую 27 октября в дискуссионном клубе

В пятницу латвийский министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал речь Владимира Путина, которую российский президент четыре часа декларировал на полях дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.

"Это почти как репетиция защитной речи в Международном трибунале в Гааге или Нюрнберге", - поделился своим личным мнением Эдгарс Ринкевичс.

В ходе выступления в "Валдае" Владимир Путин утверждал, что целью спецоперации в Украине является защита Донбасса, а итогом СВО будет слом гегемонии США и западных государств.