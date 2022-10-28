В Киеве отключено электричество, власти призывают к жесткой экономии

Как сообщили в Офисе президента Украины, в связи с российскими обстрелами возможны отключения электроэнергии в Киеве, Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, пишет "Итнерфакс-Украина".

Президент Владимир Зеленский призвал снизить энергопотребление . Он подчеркнул, что украинцы должны помнить, что им нужна победа над Россией и в энергетической сфере. Призывы к экономии энергии транслируются в СМИ.

В октябре было совершено более 50 атак на объекты энергетической инфраструктуры. Ночью на Киевскую область упали ракеты.

Украинский поставщик электроэнергии "Ясно" заявил , что важные объекты были закрыты из-за атак, и считает, что дефицит электроэнергии в Киеве и его окрестностях составит около 30%. Чтобы не допустить полного отключения электроэнергии в столице, вводятся необходимые ограничения.

Компания информирует, что в ближайшие дни электричество будет отключено, хотя инженеры совместно с госэнергоагентством "Укрэнерго", службами и госорганами делают все, чтобы стабилизировать ситуацию.

"Противник продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру. Из-за недавних ракетных ударов серьезно повреждена инфраструктура в Киевской области. По приказу "Укрэнерго" вводятся энергетические ограничения. Подчеркну, их невозможно спланировать или предсказать их продолжительность "Пожалуйста, поймите. Мы делаем все, чтобы ситуация как можно скорее нормализовалась", - заявил генеральный директор "Ясно" Сергей Коваленко.