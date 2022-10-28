После полета в космос актриса Юлия Пересильд страдает от жутких болей

В соцсети звезда пожаловалась на ухудшение самочувствия, в последнее время ее замучили боли в шее, спине, голове.

Полсе возвращения с МКС заслуженная артистка России заявляла, что не осознала случившееся и у нее все в голове кружится. Восстановление проходило непросто. Прошел год, но, похоже, полет опять дал о себе знать, сообщает 5-tv.ru.

Юлия Пересильд слетала в космос ради съемок фильма «Вызов». В соцсети звезда пожаловалась на ухудшение самочувствия. По словам артистки, в последнее время ее замучили боли в шее, спине, голове.

Устав от недомогания, Пересильд обратилась к проверенному специалисту и показала публике видео своего похода к доктору и лечения.

«Если разваливаешься на куски, если спина, шея и голова болят одновременно, если перестаешь замечать, что ходишь, сгорбившись - я бегу к Денису», — поделилась актриса.

Издание уточняет, что на проблемы со здоровьем артистка жаловалась еще сразу по прибытии на Землю. Пересильд после 12 дней в невесомости почувствовала, что ей тяжело ощущать свое тело.

«Если в невесомости чувствуешь себя пушинкой, то на Земле все очень тяжелое. Голова тяжелая, руки, ноги, и все немножко кружится», — делилась тогда звезда в интервью СМИ.

Однако вскоре Юлия привыкла к земной жизни, вновь вернулась в обычное состояние и продолжила работу.