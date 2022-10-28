Северная Корея запустила «неопознанную» баллистическую ракету, заявила южнокорейская армия в пятницу (28 октября) на фоне опасений по поводу новых ядерных испытаний Пхеньяна.

«Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету» в сторону Японского моря, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, не уточнив подробностей.

Очередной испытательный запуск произошел сразу после встречи заместителей министров иностранных дел США, Японии и Южной Кореи, которые пообещали усилить свое сдерживание в регионе.

«Мы договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества (…), чтобы Северная Корея немедленно прекратила свою незаконную деятельность и возобновила переговоры о денуклеаризации», — заявил на встрече представитель Южной Кореи Чо Хён Дон.

«Все три страны согласились с необходимостью беспрецедентного силового ответа, если Северная Корея проведет седьмое ядерное испытание», — сказал он журналистам.

Сеул и Вашингтон неоднократно предупреждали, что Пхеньян готовится к проведению ядерного испытания, впервые с 2017 года, после серии запусков баллистических ракет в последние несколько недель.