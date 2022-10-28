Ученые нашли научный ответ на вопрос, что такое любовь

Оказывается, партнеров выбирают не по велению сердца и души: за процессы влюбленности отвечают эволюция, гены, гормоны и нейроны.

Человек существо биосоциальное. Любовь – также следствие влияния биосоциальных факторов. Причем в процессе влечения, который сложно контролировать, большую роль играет биология.

Половые противоречия

С точки зрения эволюции мужчины и женщины стремятся к разным условиям полового партнерства. Мужчине ради зачатия достаточно потратить несколько капель семени и немного калорий, а женщине приходится долгое время вынашивать плод и потом восстанавливать организм.

Мужские особи изначально не интересовали длительные отношения: для них было важнее осеменить как можно больше самок. Однако с усложнением нашего вида ситуация начала меняться: длительное вынашивание ребенка в одиночестве могло обернуться гибелью и женской особи, и ребенка.

Поэтому мужская роль в помощи вынашивания, добычи еды, воспитании и обучении стали значимой частью в процессе продолжения рода.

Во всем виноваты феромоны...

Производители духов с феромонами заверяют: капли их продукта хватит для соблазнения всех мужчин либо женщин в округе. Но еще в 1985-м ученые университетов Аризоны и Алабамы выяснили обратное: никакого влияния на привлекательность партнеров феромоны не оказывают.

Но они влияют на другие репродуктивные процессы: синхронизацию месячных, овуляцию и так далее.



... или гормоны?

Когда человек смотрит на любимого (ую), у него вырабатывается дофамин и подавляется выработка серотонина. При этом активируются такие отделы, как средняя покрышка мозга, гиппокамп, гипоталамус, отвечающий за сексуальное влечение.

Это сродни одержимости: становится жизненно необходимым поймать взгляд, перекинуться парой слов. Мозг воспринимает такие действия как вознаграждение, без них начинает страдать.

Отличия в генах

В ходе эволюции люди научились различать генотипы других по запаху. Чем приятнее пахнет для нас человек, тем больше вероятность, что набор генов заметно отличается. Значит, в результате спаривания потомство получится с наибольшим спектром иммунных реакций.

И в конечном итоге получится добиться главной цели: не просто продолжить род, но и обеспечить его надежной защитой.