Илон Маск взял под свой контроль Twitter и уволил прежних руководителей компании

Как сообщают несколько американских СМИ, босс Tesla и Space X начал кадровую чистку встав во главе соцсети и уволил троих руководителей в четверг вечером.

«Птица выпущена», — написал Илон Маск в Twitter, по случаю приобретения компании. Самый богатый человек в мире, босс Tesla и Space X, официально приобрел социальную сеть Twitter в четверг, 26 октября, за 44 миллиарда долларов, сообщили несколько американских СМИ, в том числе Reuters и New York Times.

Первым решением миллиардера стало увольнение руководства сети Blue Bird, которое он обвиняет в том, что оно ввело его в заблуждение относительно количества фальшивых аккаунтов платформы.

По словам источников, знакомых с этим вопросом, генеральный директор Параг Агравал, главный финансовый директор Нед Сигал и директор по юридическим вопросам и политике Виджая Гадде были уволены. Агравал и Сигал, находились в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско, когда была заключена сделка, и их выпроводили.