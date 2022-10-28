Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высказался о биолабораториях в Украине.

Небензя высказался о том, что именно нежелание Соединенных Штатов реагировать на запросы из России доказывает правоту РФ.

По словам российского постпреда, Вашингтон лишь подтвердил обоснованность российский претензий.

"Игнорирование США запросов РФ по биолабораториям на Украине подтверждает обоснованность российских претензий", - заявил Небензя.

Небезня отметил, что Россия и в этом случае и в остальных не являлась голословной. При этом он добавил, что в ООН закроют на это глаза.