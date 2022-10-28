Космические зонды NASA зафиксировали серьезные столкновения с Марсом
Космические зонды зафиксировали образование большого кратера на Марсе, самого большого по оценкам экспертов, в Солнечной системе, когда-либо обнаруженного в процессе ее изучения.
Объект размером с фургон вырыл на Красной планете кратер шириной 150 м, выбросив обломки на расстояние до 35 км. Для сравнения, этот кратер примерно в полтора раза больше лондонской Трафальгарской площади.
Подтверждение было получено из последующих изображений, полученных марсианским разведывательным орбитальным аппаратом НАСА (MRO). Этот спутник регулярно фотографирует планету и может предоставить доказательства серьезного поверхностного возмущения до и после, соответствующие точному времени, ожидаемому направлению и расстоянию (3500 км) от InSight.
«Это самый большой новый кратер, который мы когда-либо видели», — сказала доктор Ингрид Даубар из Университета Брауна, - «Он имеет ширину около 500 футов, или около двух городских кварталов, и, хотя метеориты постоянно падают на планету, этот кратер более чем в 10 раз больше, чем типичные новые кратеры, которые мы наблюдаем на Марсе».
Ученые зафиксировали это событие с помощью сейсмометра посадочного модуля InSight космического агентства США. Зонд уловил колебания земли.
Опубликовано: Тарас Медведев
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