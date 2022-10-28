Гросси: Делегация МАГАТЭ посетит Украину и проверит страну на наличие грязной бомбы

Международные инстанцию будут проверять Украину на предмет разработки "грязной бомбы".

Генеральный директор международной организации МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал визит представителей в Украину.

Гросси заявил, что эксперты организации уже в ближайшие дни отправятся в Украину и проверят информацию о наличии у страны "грязной бомбы".

"Гросси сообщил, что эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни посетят Украину в контексте заявлений о "грязной бомбе", - сообщает РИА Новости.

Также, по словам Гросси, эксперты МАГАТЭ посетят Чернобыльскую атомную электростанцию и оценят ситуацию там.