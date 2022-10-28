В США завершили раследование смертельного инцидента на съемках с участием Алека Болдуина
Однако пока все равно непонятно: будут ли кому-то предъявлены обвинения в убийстве оператора Галины Хатчинс, или нет.
В США завершили раследование трагедии на съемках фильма "Раст". Алек Болдуин тогда выстрелил в оператора Галину Хатчинс из пистолета, который считался реквизитом.
И этот выстрел оказался роковым: патроны были настоящими, и женщина погибла, сообщает ФАН.
Кроме этого, звезда Голливуда также травмировал режиссера Джоэла Соуза.
Как пишет Los Angeles Times, офис шерифа округа Санта-Фе тщательно изучил дело. Материалы расследования уже положены на стол прокурора, обвинители знакомятся с информацией.
Но по-прежнему остается непонятным: будут ли кому-то предъявлены обвинения в убийстве. К слову, после смертельного инцидента многие коллеги Болдуина ополчились на артиста и требовали отправить его в тюрьму.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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