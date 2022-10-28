В США завершили раследование смертельного инцидента на съемках с участием Алека Болдуина

Однако пока все равно непонятно: будут ли кому-то предъявлены обвинения в убийстве оператора Галины Хатчинс, или нет.

В США завершили раследование трагедии на съемках фильма "Раст". Алек Болдуин тогда выстрелил в оператора Галину Хатчинс из пистолета, который считался реквизитом.

И этот выстрел оказался роковым: патроны были настоящими, и женщина погибла, сообщает ФАН.

Кроме этого, звезда Голливуда также травмировал режиссера Джоэла Соуза.

Как пишет Los Angeles Times, офис шерифа округа Санта-Фе тщательно изучил дело. Материалы расследования уже положены на стол прокурора, обвинители знакомятся с информацией.

Но по-прежнему остается непонятным: будут ли кому-то предъявлены обвинения в убийстве. К слову, после смертельного инцидента многие коллеги Болдуина ополчились на артиста и требовали отправить его в тюрьму.