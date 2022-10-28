Предложение Путина по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта приняли в Ереване
2022-10-28 09:15
Премьер-министр Армении Никол Пашинян внимательно отнесся к озвученной президентом России Путиным инициативе об уступках Азербайджану в Нагорном Карабахе.
«Ереван согласен установить межгосударственные отношения с Баку по предложенным Москвой принципам», — заявил Пашинян.
Напомним, что президент Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» предложил Армении утопить Азербайджану его территории и вернуть туда беженцев.
В итоге под контролем Армении в Нагорном Карабахе останется два района, где в основном проживают армяне. Это поможет разрешить конфликт, который обострился в последнее время и потребовал международного вмешательства.
Опубликовано: Тарас Медведев
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