Предложение Путина по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта приняли в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян внимательно отнесся к озвученной президентом России Путиным инициативе об уступках Азербайджану в Нагорном Карабахе.

«Ереван согласен установить межгосударственные отношения с Баку по предложенным Москвой принципам», — заявил Пашинян.

Напомним, что президент Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» предложил Армении утопить Азербайджану его территории и вернуть туда беженцев.



В итоге под контролем Армении в Нагорном Карабахе останется два района, где в основном проживают армяне. Это поможет разрешить конфликт, который обострился в последнее время и потребовал международного вмешательства.