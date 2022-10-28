Жена как талисман: как Сэмюэлю Лерой Джексону удалось подняться на вершину славы
Актер женился на Латане в восьмидесятых, когда был очень далек от звезды мирового масштаба, но супруга верила в него и вдохновляла на достижения.
Один из самых талантливых актеров современности стал мировой знаменитостью в том числе благодаря роли в ленте Тарантино "Криминальное чтиво". Сэмюэл Л. Джексон снялся и во многих других фильмах культового режиссера.
Но так было не всегда. Случались моменты, когда актер не верил в свой успех, и тогда его поддерживала жена, обещавшая. что он получил свой "Оскар". Кто же его спутница?
Будущий популярный артист познакомился с Латаней в середине 70-х годов, во время учебы в колледже. Латаня тоже стала артисткой. а еще она кинопродюсер. Снимается в сериалах, различных ток-шоу. Ее самые известные работы - "Закон и порядок", "Неспящие в Сиэтле", "Эдди Макбил", "Борьба с искушениями".
Поженилась пара в 1980 году. Сэмюэл Л.Джексон тогда был очень далек от звезды мирового масштаба, однако жена верила в него и вдохновляла на достижения.
Известность к актеру пришла лишь к концу девяностых. За это время супруги прошли много испытаний, боли и лишений, тягот и даже судебных процессов. Пережили наркозависимость Сэмюэла, когда он практически опустил руки и считал, что жизнь закончилась.
Но они справились и даже создали организацию, призванную поддерживать и помогать в учебе тем, кто финансово не может себе это позволить.
У пары есть дочь, которая тоже связала свою судьбу с телевидением: Зои - продюсер канала о спорте. Жизнь Сэмюэла и Латани - свидетельство того, как вера в любовь и друг в друга помогают выстоять и добиться больших успехов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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