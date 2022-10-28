Робертс: Россия уничтожит американскую дивизию «Кричащие орлы» на Украине

«Порвут в клочья» так описали в США реакцию России на заход американских войск на Украину.

В пятницу утром РИА Новости сообщили, что бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс написал на своем сайте, что легковооруженная воздушно-десантная американская дивизия "Кричащие орлы" возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты если она решит зайти на территории Украины.

Робертс утверждает, что результатом этого станет эскалация ситуации со стороны Соединенных Штатов Америки.

Ранее президент России Владимир Путин предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией, но выразил надежду на то, что западным лидерам хватит ума не предпринимать подобных шагов.