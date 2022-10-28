Малахов выложил в соцсетях фото невесты, вызвав переполох среди поклонников

Ведущий Андрей Малахов давно женат на Наталье Шкулевой. А тут вдруг звезда экрана выложил в своих соцсетях снимок невесты. Поклонники в недоумении.

Ведущий Андрей Малахов вызвал у фанатов недоумение, разместив в соцсетях снимок девушки в свадебном наряде.

Часть подписчиков решила, что знаменитость кардинально поменял свою жизнь.