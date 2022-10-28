Малахов выложил в соцсетях фото невесты, вызвав переполох среди поклонников
2022-10-28 09:26
Ведущий Андрей Малахов давно женат на Наталье Шкулевой. А тут вдруг звезда экрана выложил в своих соцсетях снимок невесты. Поклонники в недоумении.
Ведущий Андрей Малахов вызвал у фанатов недоумение, разместив в соцсетях снимок девушки в свадебном наряде.
Часть подписчиков решила, что знаменитость кардинально поменял свою жизнь.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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