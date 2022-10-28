Кадыров рассказал о гибели бойцов чеченского подразделения в Херсонской области
Глава чеченской республики рассказал о гибели чеченских бойцов в результате артиллерийского обстрела.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о гибели бойцов чеченского подразделения в Херсонской области в результате артиллерийского обстрела с стороны украинской армии. Погибло 23 военнослужащих, 58 получили ранения различной степени тяжести, написано в публикации чеченского лидера в Telegram.
"Хочу обратиться к семьям погибших. Горе не только в ваших домах, но и во всей Чечне", - написал Кадыров.
Рамзан Кадыров сообщил, что в день гибели военнослужащих чеченского формирования был совершен "акт возмездия", в результате которого "отправилось прямиком в ад 70 бандеровцев". Где именно это произошло, глава Чечни не уточнил.
Опубликовано: Максим Алексеев
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