Глава чеченской республики рассказал о гибели чеченских бойцов в результате артиллерийского обстрела.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о гибели бойцов чеченского подразделения в Херсонской области в результате артиллерийского обстрела с стороны украинской армии. Погибло 23 военнослужащих, 58 получили ранения различной степени тяжести, написано в публикации чеченского лидера в Telegram.

"Хочу обратиться к семьям погибших. Горе не только в ваших домах, но и во всей Чечне", - написал Кадыров.

Рамзан Кадыров сообщил, что в день гибели военнослужащих чеченского формирования был совершен "акт возмездия", в результате которого "отправилось прямиком в ад 70 бандеровцев". Где именно это произошло, глава Чечни не уточнил.