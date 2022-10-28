Российская армия просто уничтожит «Кричащих орлов», заявил американский эксперт

Подразделение 101-й дивизии ВДВ США «Кричащие орлы» будет разбито ВС России, не сомневается Пол Крейг, советник администрации экс-президента США Рональда Рейгана, об этом эксперт пишет на своем сайте.

Приостановка наступления ВС России на Украине, по мнению эксперта, вызвана необходимостью передислокации на очень широком фронте. Тем не менее, эксперт трезво оценивает возможности ВСУ.

«Украина начала два наступления. Война на юге провалилась. Украина понесла тяжелые потери в солдатах и технике. Той, что на севере, удалось вынудить Россию отступить, но дорогой ценой для украинских сил, а не для российских», — констатировал Крейг.

При этом бывший советник Белого дома отметил, что Россия выжидает, чтобы собрать мощный кулак, который позволит продолжить наступление. Он отмечает, что речь идет о группировке в 300 тысяч военных союзных сил СВО.



«Если эти солдаты хорошо обучены, экипированы и мотивированы, украинские силы, потрепанные в неудачных наступлениях, вероятно, будут разбиты, даже если Путин продолжит вести себя как паинька, делая мало для предотвращения способности Киева вести войну», — отметил эксперт.

Что касается заявлений командира подразделения 101-й воздушно-десантной дивизии США Джона Любаса о вступлении в бой, в случае сложной ситуации, на стороне Украины, то по словам Пола Крейга, их просто разобьют.